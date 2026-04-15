◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神−巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人・田中将大投手が、スライド登板で１６日の阪神戦（甲子園）に先発することが決まった。移籍後初となる伝統の一戦に臨む予定だった１５日の同カードは雨天中止となったが、今季２登板で防御率１・４２と好調なマー君にカード勝ち越しを託す。田中将は兵庫生まれで、駒大苫小牧２年夏に全国制覇。翌夏は早実・斎藤佑樹（元日本ハム）と伝説の決勝再試合とな