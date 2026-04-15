15日の天気は広い範囲で雨。これまでの一日の天気を振り返ります。■西から天気下り坂関東も夜は本降りの雨15日(水)は前線上の低気圧が本州の南岸を進み、広い範囲で雨が降っています。明け方に活発な雨雲がかかった沖縄県では、1時間に30?以上の激しい雨が降った時間もありました。夕方以降は低気圧が東海沖へと進み、雨の範囲も東へ広がる予想です。日中は晴れ間もあった関東も、夕方以降は雨が降り出し、夜は各地で本降りの雨