オートレース第４０期選手候補生の入所式が１５日、茨城県下妻市の筑波サーキット内にあるオートレース選手養成所で行われた。公益財団法人ＪＫＡ・木戸寛会長は「合格おめでとうございます。養成所では競走車を操る技術を身につけると同時に人間性にも磨きをかけて、プロとはどうあるべきか、しっかりと学んでください」と選手候補生に向け訓示した。選手候補生を代表し吉岡里奈（よしおか・りな＝２４、埼玉県出身）が「あ