長嶋万記（４４＝静岡）が１５日、ＧＩ「福岡チャンピオンカップ開設７３周年記念競走」を開催中のボートレース福岡でトークショーを行った。昨年１１月、下関でのレース後に左ひざ半月板の損傷が判明。あっせんをすべて取り消し、手術することを公表していた。「福岡の（レディース）チャレンジカップに何とか間に合わせようとしたけど、痛くてヒザを深く曲げられない状態だった。苦渋の決断でした」と当時の心境を語った。