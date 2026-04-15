人の命を救っても、“過去”は簡単には消えない。それどころか、その善行すら一言で踏みにじられてしまう。韓国芸能界でいま起きているのは、そんな後味の悪い現実だ。【写真】SUPER JUNIOR脱退メンバー、芸人の命を救った！渦中の人物は、SUPER JUNIOR出身のカンイン。4月15日、10年ぶりにデジタルシングル『LOVE IS PAIN』をリリースすることで注目されていた。そんなカンインは最近、脳出血で倒れたコメディアンのイ・ジンホを