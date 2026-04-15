森永乳業は、4月上旬から「ピノ(ポケモンパッケージ)」、4月中旬から「ピノ チョコアソート(ポケモンパッケージ)」、4月20日から「ピノ シーズンアソート(ポケモンパッケージ)」を、全国で数量限定発売する。【ポケモンパッケージのピノの画像はこちら】ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージなど登場!2026年10月に発売50周年を迎える「ピノ」と、今年発売30周年を迎えるポケモンのコラボレーション商品。30年間にわ