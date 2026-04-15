俳優の岡田将生が主演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（17日スタート／毎週金曜後10：00）の放送直前スペシャルプレミアムイベントが15日、都内で行われ、岡田をはじめ、染谷将太、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗、JPが登壇した。【動画】中条あやみ、Travis Japan・宮近海斗を「ちゃか坊」呼びで岡田将生にツッコまれる撮影現場の雰囲気について、岸谷は「岡田まーくんと染谷しょうちゃんが、心の優しいナイスガイで、