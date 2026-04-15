アメリカのトランプ大統領は日本時間22日に迫るイランとの停戦期限の延長を考えていないと話しました。トランプ大統領はABCニュースの取材に日本時間22日に迫るイランとの停戦期限について「延長を考えていない」「これから2日間、驚くべき展開がみられるだろう」とイランとの2回目の停戦協議へ期待を示しました。そのうえでトランプ氏は、イランとの合意が望ましいとしたうえで「いずれにせよ過激派を排除した。今は別の政権が樹