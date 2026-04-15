15日、ソウルで記者会見するIAEAのグロッシ事務局長（左から2人目）（共同）【ソウル共同】韓国を訪問中の国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は15日、ソウルで記者会見し、北朝鮮北西部の寧辺で建設が確認された新施設が既存のウラン濃縮施設と類似しているとした上で、「外観の特徴から考えると、ウラン濃縮能力が大幅に増加するだろう」と懸念を表明した。ロシアの技術的な関与については「特段の兆候は確認されてい