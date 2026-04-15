「TRF」のDJ KOO（64）が12日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。パン好きになったきっかけについて語った。同番組は、料理家の栗原心平氏がゲストの好みに合わせてレシピを紹介する料理番組。この日は、パン好きで知られるKOOを迎え、様々なパンの食べ方を提案する「春のパン祭り」を開催した。パン好きになったきっかけについて、KOOは「もう10年近く前になるんですけど、大病をして北海