全国会議で訓示する警察庁の楠芳伸長官＝15日午後、東京都千代田区警察庁は15日、全国の都道府県警の警備部長らを集めた会議を東京都内で開いた。在日中国大使館侵入事件を受け、楠芳伸長官は訓示で「外国公館関連施設の安全確保を徹底し、再発を防止することで国際的な信頼に応えることが急務だ」と述べた。事件は3月24日に発生。警視庁は建造物侵入容疑で、陸上自衛隊えびの駐屯地所属の3等陸尉村田晃大容疑者（23）を逮捕。