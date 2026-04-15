京都府南丹市で3月23日から行方不明になっている安達結希さん（11）について、何者かが現場に遺体を遺棄した疑いがあるとして、安達さんの自宅に、15日朝、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入った。また警察は親族から慎重に話を聞いている。安達さんの自宅周辺には規制線が引かれ、多くの警察官が周囲を固めている。自宅の前や周辺では、捜査員が巻き尺を手にして、何かの距離や長さを測ったり、メモを取る様子が見えた。捜査関係