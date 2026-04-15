１５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２５６円８５銭（０・４４％）高の５万８１３４円２４銭だった。中東での緊張緩和への期待を背景に、３月２日以来、約１か月半ぶりに５万８０００円台を回復した。トランプ米大統領がイランとの再協議の可能性を示唆したことを受け、前日の米株式市場で主要な株価指数がそろって上昇。原油先物価格も下落した。この流れを受けた東京市場でも、日経平均への影