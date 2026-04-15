北アルプス立山を貫く観光ルート、立山黒部アルペンルートが15日に開通し、早速、訪れた人が絶景を楽しみました。今シーズンの営業を始めたのは、富山県の立山駅から長野県の扇沢まで総延長37.2キロです。見どころのひとつ、雪の大谷の高さは12メートル。15日午前9時の室堂の気温は6.3度で、ときおり雨が降る悪天候のなか、観光客はそびえたつ雪の壁を前に、写真を撮るなどして楽しんでいました。台湾出身の観光客「めっちゃ広くて