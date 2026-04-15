元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。ディズニシーを訪れた写真をアップした渋谷。「#神業チャレンジのロケ」と報告した。ミニーマウスのカチューシャにトレーナーを合わせたキュートなファッションを披露、「#たのしあわせすぎました」と添えた。ファンからは「凪ちゃんずっとずっと可愛すぎます」「笑顔めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎますね」「ミニー