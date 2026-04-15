クロアチアの名門ディナモ・ザグレブが、日本代表の２選手に関心を持っているようだ。同国のメディア『NACIONAL』によれば、かつてサンフレッチェ広島でプレーし、現在はD・ザグレブのスポーツディレクターを務めるダリオ・ダバツ氏が、補強候補を探るために来日。サンフレッチェ広島のGK大迫敬介と、柏レイソルのFW細谷真大に目をつけているという。同メディアは、「選手の名前が判明した。ディナモのSDが選手を探しに日