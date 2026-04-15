東京・中野区の路上で無免許運転や信号無視をした疑いで警視庁が捜査していたものまねタレントの長州小力さんが15日、書類送検されたことがわかりました。道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、ものまねタレントの長州小力さんです。捜査関係者によりますと、長州小力さんは今月9日の午前11時すぎ、中野区の交差点を無免許で乗用車を運転し、赤信号を無視した疑いがもたれています。長州小力さんは、警視庁の任意の事情聴取