高市首相はポーランドのトゥスク首相と会談し、ウクライナへの支援強化などで連携していくことを確認しました。高市首相「ポーランドは、ウクライナ復興の重要な拠点でもあります。日本企業がポーランド企業とともに取り組んでいるエネルギー・物流・住宅分野等の事業を両国で支援します」会談で、両首脳はウクライナ支援の継続を確認したほか、中東情勢についても意見を交わしました。また、それぞれの国で働く人の保険料の二重負