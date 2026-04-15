俳優の志田こはく（２１）が１５日、都内で行われた「２０２６年劇団☆新感線４６周年興行・夏公演ＳＨＩＮＫＡＮＳＥＮ☆ＲＳＰ怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』」（６月１２日開幕、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥほか）の製作発表に主演の宮野真守、ＷＥＳＴ．の神山智洋らと登壇した。志田は水色の透け感ある衣装で登壇。フィギュアスケートの経験があるだけに抜群のスタ