日本バレーボール協会が１５日、今季の女子日本代表チーム登録メンバー３７人を発表した。異例となる高校生４人が選出され、アウトサイドヒッターに忠願寺莉桜（東九州龍谷高３年）と大雲舞子（八王子実践高２年）、ミドルブロッカーに山下裕子（共栄学園高３年）、セッターに小林天音（下北沢成徳高２年）が選ばれた。主将は、昨季から引き続き２４年パリ五輪代表の石川真佑が務める。今年最大のターゲットはアジア選手権（８