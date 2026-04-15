自民党の石井準一参院幹事長らが新たな議員グループ「自由民主党参議院クラブ」を立ち上げました。自民党石井準一 参院幹事長「参議院では伝統的に与野党の信頼関係を重視し、諸先輩方から指導いただいた歴史もある。これからも良き伝統を守りつつ、引き続き高市政権の政策を力強く前へ進めていきたい」15日、グループの設立に伴い国会内で会見した石井参院幹事長は「派閥ではない」と強調したうえで、党の総裁選でグループ