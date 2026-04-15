俳優の布川敏和さんが4月14日、自身のインスタグラムを更新。愛車を夏タイヤに交換したことを報告しました。【写真を見る】【 布川敏和 】愛車ホンダ・ヴェゼルを夏タイヤに交換「このホイールの方が, やっぱイイなぁ~~~！」布川さんはカー用品専門店の前に愛車のホンダ・ヴェゼルを停めた画像を添えて「今日は 愛車·ヴェゼル君のタイヤを夏用に履き替えてきやしたぁ〜！」と投稿。 夏タイヤ用のアルミホイールも一緒に