国民スポーツ大会「SAGA2024」の総合開会式＝2024年10月、佐賀市のSAGAサンライズパーク陸上競技場日本スポーツ協会は15日の理事会で、国民スポーツ大会改革の柱と位置付ける「通年開催」を、2032年から部分的に先行実施する方針を決めた。ダンススポーツとフェンシングを実施競技に追加し、秋の本大会や冬季大会の会期とは別の時期に行う。昨年まとまった改革案では、各都道府県の持ち回り開催の3巡目に入る36年からの実施を