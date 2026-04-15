英国の４人組人気バンド、クーラ・シェイカーが新作「ワームスレイヤー」（ソニー）を出した。「光と闇の対決」と「翼を持つ少年」の物語を軸にした寓話（ぐうわ）的な詞を、１９６０年代後半のサイケデリックロックの影響を色濃くにじませた劇的なサウンドに乗せた。ボーカル、ギター担当の中心人物、クリスピアン・ミルズに聞いた。（編集委員西田浩）「世界は分断され、壊れかけている。まるで光と闇のような両極端が争っ