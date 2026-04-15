メッツ戦の7回を投げ終え、ベンチで迎えられるドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）名門ドジャースでエースを担う器であることを見せつけた。山本は一回に先頭打者本塁打を浴びながらも、その後は六回まで走者を許さない完璧な投球でぴしゃり。同点の八回途中で交代し自身の白星こそ逃したが、メッツの24歳のエース候補マクリーンとの投手戦で貫禄を示し「今年の中で一番いい感覚で投げられた」と爽やかな表情で言った。投