15日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が再開されるとの期待感から、買い注文が膨らんだ。上げ幅は一時700円を超えた。終値は前日比256円85銭高の5万8134円24銭。東証株価指数（TOPIX）は15.06ポイント高の3770.33。出来高は約24億3539万株だった。