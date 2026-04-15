サッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。リハビリの様子を公開した。前園氏は、2月にテレビ東京の旅バラエティー番組のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大ケガを負った。マネジメント会社によると、全治半年という。前園氏は動画を投稿し、「まだまだ先は長いですが、片松葉でのリハビリまで辿り着きました」と報告。「荷重をかけていくと関節や筋肉に違和感もでてきますが