◆大阪府知事杯争奪第２２回大阪南さくら大会（１１、１２日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか）▽小学生の部・決勝岸和田阪和ボーイズ４―２滋賀大津ボーイズ「大阪府知事杯争奪第２２回大阪南さくら大会」は１２日、決勝が行われた。新入団生も加わった新チーム最初の大会で、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が優勝。ホスト大会で新世代がＶ発進を決めた。「大阪府知事賞争奪第２９回大阪阪南大会」は４強が決定。