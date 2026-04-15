◆大阪府知事賞争奪第２９回大阪阪南大会（１１、１２日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場ほか）▽中学生の部・準々決勝大阪狭山ボーイズ１―８天理ボーイズ＝５回コールド＝「大阪府知事杯争奪第２２回大阪南さくら大会」は１２日、決勝が行われた。新入団生も加わった新チーム最初の大会で、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が優勝。ホスト大会で新世代がＶ発進を決めた。「大阪府知事賞争奪第２９回大阪阪南大会