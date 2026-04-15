グランドシネマサンシャイン池袋は4月15日、シアター12を除くすべての映写設備を刷新し、Christieシリーズ4の導入を実施したと明らかにした。大規模な設備更新は2020年以来。グランドシネマサンシャイン池袋、全シアターでプロジェクター刷新 - Christie シリーズ4導入グランドシネマサンシャイン池袋は2019年7月の開業時、国内で初めてシアター12を除く全シアターでRGBレーザープロジェクターを導入した映画館。2020年にもChristi