2度の買取価格の引き上げ 「今回のディールは大変注目していた。トヨタグループが投資家やファンドとどう対峙していくかが見えてくるからだ」 あるプライベートエクイティ（PE）ファンドの首脳は語る。トヨタ自動車などによる同グループの源流企業である豊田自動織機に対するTOBが成立した。これにより豊田織機は上場廃止となる。TOBが表面化されたのは昨年の5月。注目されたのは2度の