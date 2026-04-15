ドル安圏での様子見続く＝オセアニア為替概況 15日のオセアニア市場は落ち着いた動きとなった。豪ドルは今週初めに下げた後、昨日海外市場まで一転して豪ドル高の展開。対ドルでは週初の0.6986ドルから昨日NY午前に0.7148ドルまで上値を伸ばした。 その後0.7110ドル台まで調整売りが入って今日の朝を迎えると、0.71台前半でのもみあいに終始。オセアニア/東京時間は若干の豪ドル買いが見られたが、0.7144ドルまでと、昨日の高