【インド】 卸売物価指数（WPI）（3月）15:30 予想3.5%前回2.13%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス消費者物価指数（確報）（3月）15:45 予想0.9%前回0.9%（前月比) 予想1.7%前回1.7%（前年比) ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00 予想0.5%前回-1.5%（前月比) 予想-0.8%前回-1.1%（-1.2%から修正）（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（04/04 - 04/10）20: