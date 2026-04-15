ドル円は一時159円台回復＝東京為替概況 昨日の海外市場で、米国とイランの協議再開に向けた楽観的な期待感を受けてドル安が優勢となった。ドル円は158.60円まで下落。ユーロドルが1.1811ドルを付けるなどの展開が見られた。 朝のドル円は158.80円を挟んでの推移。その後昼にかけてはいったんドル高となり、159円台を付ける場面が見られた。もっとも、午後は再びドル安となり158.80円台で推移。 昨日1.1810ド