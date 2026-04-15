テクニカルポイント豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが継続０．７２００が上値メド 0.7163ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7138現値 0.7095エンベロープ1%上限（10日間） 0.7054一目均衡表・雲（上限） 0.702510日移動平均 0.7012一目均衡表・転換線 0.7010一目均衡表・基準線 0.698921日移動平均 0.6954エンベロープ1%下限（10日間） 0.6924一目均衡表・雲（下限）