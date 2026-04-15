【これからの見通し】市場のリスク警戒は次第に後退、為替はドル安の流れ定着か 中東情勢をめぐる市場のリスク警戒の動きは後退してきている。今週末にかけて２日以内に米国とイランの和平協議がパキスタンで実施される可能性が報じられている。トランプ米大統領は「戦争はもうすぐ終わると思う、戦争終結は非常に近いと考えている」と述べており、事態が収束する方向性が期待されている。中東情勢の緊迫化を示すバロメӦ