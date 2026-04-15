レンタルオフィスに押し入るため、現場へ向かう車でバールなどを所持し強盗の準備をしたとして男ら5人が逮捕されました。【映像】何らかのジェスチャーをする容疑者（連行時の様子）眞田恵介容疑者（46）ら5人はおととい、台東区上野の駐車場にとめた車で、強盗に入るためにバールなどを所持していた強盗予備の疑いがもたれています。警視庁によりますと、パトロール中の警察官が車の周りに集まる5人を不審に思い職務質問し