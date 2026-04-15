俳優の井川遥が15日、都内で行われたTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00、17日スタート）の放送直前スペシャルプレミアムイベントに登壇。母親としての一面をのぞかせた。【動画】中条あやみ、岸谷五朗にグーグルCMのフレーズでいじられる「私の名前は中条あやみですが…」作中のシーンにちなんで、料理に酢をかけるかという話題で、「◯（マル）」の札をあげた井川は、「こってりとか脂っぽいものにはお酢