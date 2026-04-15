◇MLBエンゼルス7-1ヤンキース(日本時間15日、ヤンキー・スタジアム)エンゼルスのマイク・トラウト選手が前日合わせて3打席連続ホームランを記録しました。「2番・センター」でスタメン出場したトラウト選手は、初回に4球目のストレートを振り抜きスタンドへ着弾、第5号を記録しました。前日には6回の第4打席で3ラン、8回の第5打席で2ランと5打点を記録。しかし、ヤンキースの主砲アーロン･ジャッジ選手、トレント・グリシャム選