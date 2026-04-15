韓国ドラマ「美男（イケメン）ですね」「相続者たち」などで知られ、日本でも人気の女優パク・シネが、第２子を妊娠したことを所属事務所のソルト・エンターテインメントが発表したと１４日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。夫はドラマ「あやしいパートナー〜ＤｅｓｔｉｎｙＬｏｖｅｒｓ〜」「だから俺はアンチと結婚した」などに出演の俳優・チェ・テジュン。記事によると、パク・シネとチェ・テジュンの各所属事