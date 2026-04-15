タレントの山田邦子が１４日、ブログを更新。救急車で運ばれ緊急入院していたことを告白した。１５日のブログでは退院を報告している。山田は「激痛腹痛！？高熱も出て焦りました」といい「救急車の中で吐いたら迷惑になる！と思い、乗る前に自宅のトイレでほぼ水分だけだったけど吐くだけ吐いたのが良かったか？病院に到着したら、残念なぐらいあっという間に元気になったのだけど、ＣＴやらレントゲンやら検査検査で、結果を