イランとアメリカが一時停戦をした後も、イスラエルがレバノンにある親イラン武装組織ヒズボラの拠点に攻撃を続けていることから、両国が和平合意に向け協議しました。【映像】レバノンへの“最大規模”の攻撃の瞬間米ルビオ国務長官「時間はかかるだろうが、この取り組みには価値があると信じている。この歴史的な協議を礎として、さらに発展させていきたいと願っている」ワシントンで14日に開かれた協議は、アメリカが仲介す