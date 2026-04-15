【「少年ブレイブ」特設サイト・コンセプトムービー】 4月15日 公開 【拡大画像へ】 taskeyは、同社による少年マンガレーベル「少年ブレイブ」の特設サイトおよびコンセプトムービーを4月15日に公開した。 「少年ブレイブ」は、2025年9月に立ち上げたtaskeyのオリジナル少年マンガレーベル。バトル・アクション・ヤンキージャンルなどの少年向け