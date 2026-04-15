【ふくいんかんのえほんの世界】 4月17日 リニューアルオープン 場所：イオンモールりんくう泉南2階 【拡大画像へ】 イオングループの未来屋書店は、福音館書店と協働し、イオンモールりんくう泉南2階にある未来屋書店りんくう泉南店の店内に、福音館書店の刊行物を網羅的に取り揃えた常設売場「ふくいんかんのえほんの世界」を新設して、4月17日