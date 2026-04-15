MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月13日（月）の放送では、よくエゴサーチをするというTravis Japanの吉澤閑也が、“アンチコメント”に対する本音を爆発させた。【映像】アンチ意見を見たTravis Japan吉澤が…松倉が裏の顔を暴露!?今回はゲストとして、Travis Japanの吉澤と松倉海斗、さや香の新山が登場。さまざまなトーク