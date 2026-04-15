フィル・カンパニーは３日ぶりに急反落し、年初来安値を更新した。１４日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が２０億４３００万円（前年同期比１５．３％増）、営業利益が２４００万円（同８１．０％減）となり、大幅減益を嫌気した売りが出ている。全体は増収となったものの、請負受注における新規受注件数が前年同期を大きく下回り、利益率が高い契