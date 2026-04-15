１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９６銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８７円４４銭前後と同８銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円８０銭前後で推移していたが、午前１１時４０分過ぎに１５９円０６銭前後まで上昇した。トランプ米大統領は１４日、イランとの交渉が２日