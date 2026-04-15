エノモト＝４連騰で上値指向鮮明。一時約１カ月半ぶりに３３００円台に乗せる場面があった。同社はパワー半導体用リードフレームのほか、電子回路の配線に使われるコネクターなど電子デバイスを展開し、精密プレス・樹脂成形技術など高度なテクノロジーを駆使した製品開発力にも定評がある。業績は絶好調に推移しており、２６年３月期の営業利益は前の期比２．６倍の１６億円を見込んでいる。独立