コシナは、フォクトレンダーの交換レンズ「APO-SKOPAR（アポスコパー）75mm F2.8 VM」を2026年5月に発売する。希望小売価格は9万9,000円。シルバーとブラックの2色を用意する。 ライカMマウント互換のVMマウントを採用する単焦点MFレンズ。軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により高画質を実現したという。新設計の光学系は6群7枚構成で、うち4枚に異常部分分散ガラスを採用した