【写真】尊い！と話題に。BTS7人の仲良し密着ショット【動画】BTS「Hooligan」Dance Practice ／ MV BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が自身のInstagramを更新。新曲「Hooligan」Dance Practiceのオフショットを公開した。 ■J-HOPEが「Hooligan」ダンプラのオフショットを公開！ BTSは、4月14日に「Hooligan」Dance Practiceを公開。大人数のダンサーと一丸となり、声を掛け合いながら迫力のあるパフォーマン